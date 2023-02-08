Samandağ'da 5 katlı binanın enkazında 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

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Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 katlı bir bina enkaza döndü. Binada aramakurtarma çalışmaları sürerken, depremin üzerinden geçen yaklaşık 56 saat sonra 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 katlı bir bina yıkıldı. Enkaza dönen binada, aramakurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin zaman zaman 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırdığı enkazda iş makineleriyle büyük betonlar kaldırıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, depremden 56 saat sonra 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdaki vatandaşların yakınları çevrede umutlu bekleyişini sürdürürken, aramakurtarma çalışmaları da devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2023-02-08 19:09:17



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