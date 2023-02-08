Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 biner lirayı ailelere ulaştıracağız (2)



'DEVLET MİLLET OMUZ OMUZA VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta enkaz bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Hatay'a geldi. Serinyol Komando Tugayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta durumun vahametini yakından gördüğünü, Hatay'da şahit oldukları tablonun da oralardan pek farklı olmadığını kaydetti. Depremin etkilediği 10 kentteki vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa temenni ediyorum. Tüm vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremin yaşandığı andan itibaren önce valiliklerimiz ardından bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek, vatandaşlarımızın yardımına koştular. Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam ediyor, devam edecek. Şüphesiz ki işimiz kolay değil. Yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek, afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi, arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor. Deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkartıldı. Bu şekilde de on binlerce insan, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek, inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız" dedi.

'BU DÖNEM BİRLİK, BERABERLİK DÖNEMİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların daha etkin yürütülmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettiklerini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 ilimizi kapsayan Olağanüstü Hal kararını alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum, o da şudur; bu dönem bir birlik, beraberlik dönemidir. Dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olmasa ben bugün böyle konuşmam. Çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet, tüm imkanlarını seferber ederek hazine, maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladım. Bu bir son değil ama bir yıl içerisinde de Allah'ın izniyle şunu da söyleyeyim, tüm felaketzedelerimizin konutlarının talimatı verdim. 10 vilayetimizin 10'unda TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle hem enkaz kaldırmaları hızlandıracağız bunun yanında da bir taraftan konut yapımını hızlandıracağız. 1 yıl içerisinde de hedefimiz Malatya, Elazığ, daha önce Bingöl, Van'da olduğu gibi bunlar bizim bildiğimiz işler. Biz bunları yaparız. Biz bu konuları kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. İnşallah Hatay'ımızda da bunları yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunları yapacağız. Diğer 8 vilayetimizde de bunları yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz. Şu anda AFAD'ın bütün çadırlarıyla işte il, ilçeler biliyorsunuz depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor. Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. Ülkemizin yardımcısı olsun."

'60'I AŞKIN ÜLKEDEN DESTEK GELİYOR'

Erdoğan, 60'a yakın ülkeden birçok destek ve yardım geldiğini kaydederken, şunları söyledi:

"Bu vesileyle bir gerçeği daha söylemem gerekiyor. Özellikle 60'ı aşkın ülkeden birçok destekler, yardımlar geliyor. Bunların içerisinde daha sonra hepsini ismen de açıklayacağım. Azerbaycan aynı şekilde başta olmak üzere bunun yanında İsrail desteklerini vermiş durumda. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala da telefonlarda desteklerini vereceklerini bize sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, ayni bu tür yardımlarını gönderiyorlar. Şu anda AFAD'a bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar ayni, nakdi destek veriyorlar. Bütün destek veren vatandaşlarıma da şahsım milletim adına da çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için sınama günüdür. Bu millet bugüne kadar nasıl sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin."

'9 BİN 57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 52 BİN 979 YARALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde Türkiye genelindeki vefat sayısının 9 bin 57, yaralı sayısının ise 52 bin 979 olduğunu ifade ederken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatay'daki vefat sayımız şu an itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şu an itibariyle Hatay'da asker, polis, jandarma 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz. Açık konuşuyorum namussuz kişiler, kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik. Biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış, iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Şu an itibariyle sağlık çalışanlarında da yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor. Diğer önemli adım 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Burada yıkık bina sayımız 2 bin 749, 170 ekip, 5 bini aşkın aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke yabancı olarak buradalar. Bu arama-kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Bütünüyle vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak o da göreve katılacaktır." (DHA) İsmail AKKAYAAkif ÖZDEMİRSalih BÜYÜKSAMANCIKaan ULU/ HATAY, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR- İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCIKaan ULU

2023-02-08 19:39:54



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