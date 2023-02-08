Ekskavatör operatörünün dikkati, Enes'i enkazdan kurtardı

Yaşar CERİTOĞLU/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 katlı bir bina enkaza döndü. Binadaki aramakurtarma çalışmaları sırasında ekskavatör operatörü, betonları kaldırdığı sırada bir hareket fark edince ekiplere uyarıda bulundu. Operatörün dikkati sayesinde 13 yaşındaki Enes, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 katlı bir bina yıkıldı. Enkaza dönen binada aramakurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin zaman zaman 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırdığı enkazda ekskavatör operatörü, kaldırdığı bir betonun altında hareket görünce ekipleri uyardı. Aralarında madencilerin de bulunduğu ekipler, betonun kaldırıldığı alanda yaptığı çalışmayla anneannesiyle birlikte kalırken depreme yakalanıp, enkaz altında kalan Enes isimli çocuğa ulaştı. Enes, enkazın altından çıkartılıp, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Yaşar CERİTOĞLU
2023-02-08 22:13:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.