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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somalı madenciler, Samandağ'da enkazdan 15 kişiyi kurtardı

DHA

Somalı madenciler, Samandağ'da enkazdan 15 kişiyi kurtardı


Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesine arama kurtarma çalışması için gelen Somalı madenciler, enkaz altından 15 kişiyi sağ çıkardı. İlçede görev alan arama kurtarma ekipleri ve askerler zamanla yarışırken, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremde büyük hasar gören ilçeye elektrik ve su verilemiyor.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği illerden Hatay'ın 122 bin nüfuslu Samandağ ilçe merkezinde 100'den fazla konut yıkıldı, büyük bir bölümü de yan yattı. Depremin hemen ardından Soma'dan yola çıkan 33 madenci, Konya'da 13 saat karlı yolda mahsur kaldıktan sonra dün sabah bölgeye ulaştı. Samandağ Kaymakamlığı ve belediye yetkililerinin gösterdiği binalarda kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, 24 saat içerisinde 15 kişiyi sağ çıkardı. İlçede emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı binalarının yanı sıra bazı kamu binaları da depremde hasar gördü. Binaların yarıya yakınının yıkıldığı ilçeye, 4 gündür elektrik ve su verilemiyor.
HEPSİ SOMA'DAN GÖNÜLLÜ GELDİ
Aralarında, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada görev yapanların da olduğu madencilerin sorumlusu Alparslan Türkoğlu, ekiplerin bölünerek görev yaptığını söyledi. Türkoğlu, "Biz geldiğimizden beri çok canlı çıkardık ama daha çok görevli gelmeli. Biri engelli 3 kişiyi çıkardım. Vahim bir durum, tüm madenci kardeşlerimize sesleniyorum, burada iş hemen bitmeyecek. Madenci kardeşlerimizi seferberliğe davet ediyorum. Bir can, bir candır. İşin içinde çocuklar olunca iptal olduk, çok zor" dedi.
'O SESE ULAŞINCAYA KADAR HİÇ DURMADIM, AĞLADIM'
Depremin 37'nci saatinde bir kız çocuğunu kurtaran 12 yıllık madenci Muharrem Cida da "Aileler üzerimize geldi 'canlarımız var kurtarın' diye. 6 katlı binaya gittik, bir kız sesi duyduk. O an bir heyecan geldi, iğne deliğinden geçerek onu kurtardık, Allah´ımıza şükürler olsun. O sese ulaşıncaya kadar hiç durmadım ve ağladım. İyi ki buraya gelmişiz" diye konuştu.
ENKAZ ALTINDAKİ 12 KİŞİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ
Samandağ'ın Su Taşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 4 katlı Cabbaroğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalan 8'i yetişkin 4'ü çocuk 12 kişi için askerler ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Ailenin yakınları, apartmandan İsmail Cabbaroğlu'nun sağ çıkarıldığını, eşi, kızları ve torunlarının enkaz altında olduğunu söylemesi üzerine askerler, sağlık ekipleri enkazda arama yaptı. Termal kameralı dron ve ses algılama cihazlarının kullanıldığı taramada 3 kişinin sağ olduğunun belirlenmesi üzerine, sık sık sessizlik çağırısı yapıldı, yoldan geçen araçlar durduruldu. Zamana karşı yapılan kurtarma operasyonunda 72 saat sonra, saat 04.30'da ara verildi. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden çalışmalara başladı.
GECEYİ ATEŞ YAKARAK SOKAKTA GEÇİRDİLER
İlçede konutların büyük bir bölümünün hasarlı olması yüzünden halk geceyi sokakta ya da açık alanlara park ettiği araçlarında geçiriyor. Aracı olmayanlar ise hasarlı konutlarının önünde ateş yakarak geceliyor. Öğretmen Servet Yoğun da ailesi ile birlikte hasarlı evinin önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yoğun, "Evimiz hasarlı giremiyoruz, hava da çok soğuk battaniyelere sarılarak ve ateş yakarak sabahlıyoruz" dedi.
İlçenin cadde ve sokaklarında çökmeyen bazı binaların yan yatması tehlike doğuruyor. Sabah havadan yapılan dron çekimleri ise facianın Samandağ'daki etkisini gözler önüne serdi. İlçedeki binaların yarıya yakınının yerle bir olduğu, kalanlarının ise enkazın üzerine yaslandığı görülürken, vatandaşlar, Samandağ'a daha çok kurtarma ekibinin gelmesi gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ
2023-02-09 11:32:53

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