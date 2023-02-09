İskenderun Limanı'ndaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA) -HATAY´ın İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan ve dün gece kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konteyner devrilmesi sonucu çıkan yangın, dün gece kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-02-09 13:36:06



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