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Hatay'da 100 kişinin oturduğu binanın enkazı için 'vinç' talebi

DHA

Hatay'da 100 kişinin oturduğu binanın enkazı için 'vinç' talebi


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)HATAY'da büyük can kaybına neden olan depremin ardından, bölgede 21 bin 200 asker ve polis ile 5 bini aşkın arama-kurtarma ekibi çalışma yürütüyor. Babası ile annesini enkazda kalan Can Öztürk, vince ihtiyaç olduğunu belirterek, "Buraya yardım gerekiyor. Bu binada 100 kadar insan yaşıyordu. 15 kişiyi canlı olarak kurtarabildik. Daha da bekleyen insanlar var" dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 depremin ardından Hatay'da, şu ana kadar resmi rakamlara göre; 3 bin 356 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 749 bina yıkıldı. Kentte, 21 bin 200 asker ve polis ile 5 bini aşkın arama-kurtarma ekibi çalışma yürütüyor. Ürgenpaşa Mahallesi'nde de yaklaşık 100 kişinin oturduğu binada, arama-kurtarma çalışması sürüyor.  
'BİZE ŞU AN VİNÇ GEREKİYOR'
Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi için vince ihtiyaçları olduğunu belirten Can Öztürk, "Burada annem, babam oturuyor; 1'inci kat. İstanbul'da oturuyordum. Haberi alıp, geldim. 48 saat sonra ilk yardım gelmeye başladı. Bize şu an vinç gerekiyor. Onları çıkarmamız için. Buraya yardım gerekiyor. Bu binada 100 kadar insan yaşıyordu. 15 kişiyi canlı olarak kurtarabildik. Daha da bekleyen insanlar var. Yardıma ihtiyacımız var; vinç ve iş makinesi. İnsan gücü ekipler, gece yorulabiliyor, bırakabiliyor. Ya da başka bir yerden ses geliyor, oraya bakıyorlar. Vinç bulursak, operatör bulamıyoruz" dedi.
'ŞU AN GÖNÜLLÜLER ÇALIŞIYOR'
Can Öztürk´ün arkadaşı Can Berk Uz da "Çok yakın arkadaşımın annesi ve babası burada. İstanbul´da oturuyorduk. Depremi duyunca çıkıp geldik. Bugün 72'nci saati aştık ve vinç ihtiyacı var. Çevrede vinçler var ama bu binaya henüz gelmedi. 15 kişi canlı olarak çıkartıldı. Yaklaşık 90 kişi var. Şu an gönüllüler çalışıyor. Uzman ekip değil. Kendi imkanlarımız doğrultusunda kurtarma çalışması yapıyoruz. En büyük ihtiyaç; vinç. Bu blokları kaldırıp, aşağıdaki insanlara ulaşmak istiyoruz. Sesimi duyan, beni anlayan, hisseden herkes lütfen yardımcı olun" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-09 14:06:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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