Fenomen Taha Duymaz, kız kardeşi ve yakınlarıyla enkazda kalmış



Yusuf KANTARLI-Yaşar Can SERİNTÜRK/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay´da yıkılan binanın enkazı altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz´ın (20) ziyaretine geldiği halasının evinde depreme yakalandığı ortaya çıktı. Duymaz ile kız kardeşi, halası ve eniştesinin de enkaz altında olduğu bildirildi.

Hatay, Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. Hatay´a bir hafta önce tatile gelen Taha Duymaz´ın ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp´in (45) Antakya merkez Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı´ndaki evinde Kahramanmaraş merkezli depreme yakalandı. Duymaz´ın yanı sıra kız kardeşi Melek Nur Duymaz (17) ile halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp´in de (47) enkaz altında kaldığı bildirildi. 6 Şubat´tan buna yana Duymaz ile ailesinden haber alınamazken, AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Yusuf KANTARLI-Yaşar Can SERİNTÜRK

2023-02-09 16:43:49



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