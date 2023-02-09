152 yıllık İskenderun Latin Katolik Kilisesi depremde ağır hasar gördü

Ufuk AKTUĞYusuf KANTARLIYaşar SERÜNTÜRK/İSKENDERUN, ANTAKYA (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay´ın İskenderun ilçesinde 152 yıllık Latin Katolik Kilisesi´nin büyük kısmı yıkıldı.
Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi´nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesindeki 7.7´lik depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın neredeyse tamamen yıkıldığı görüldü. Meryem Ana Heykeli´nin ayakta kaldığı kilisede ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi.
MAĞARA KİLİSE HASAR GÖRMEDİ
Hz. İsa´nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre'nin, M.S. 29-40 tarihleri arasında Antakya´ya gelerek Hristiyanlığı yaymaya başladığı ilk kilise olan St. Pierre Kilisesi´nin ise depremlerden etkilenmediği görüldü. Mağara kilise olan St. Pierre Kilisesi'nin görevliler tarafından tedbir amacıyla, kapılarının kilitlendiği görüldü. Kiliseye çıkmak için yapılan merdivenler ve zeminde de bozulma olmadığı gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-02-09 16:51:37
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