Hatay´da 21 yaşındaki Fuat, 85 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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HATAY, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 85'inci saatinde Hatay´da enkaz altından Fuat Çamber´i (21) sağ çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi´nde yıkılan binanın enkazından Fuat Çamber´i kurtardı. İtfaiyecilerin 85'inci saatte enkazdan sağ çıkardığı genç, hastaneye kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir itfaiyecilerinin General Şükrü Kanatlı Mahallesi´nde bugün kurtardığı kişi sayısı, 6'ya ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Hatay

2023-02-09 17:41:16



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