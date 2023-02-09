Alkan kardeşler 86 saat sonra sağ kurtarıldı



HATAYANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'da yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında kalan Semiha Alkan (74) ile kardeşi Mehmet Alkan (69), Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 86 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da mucizenin adı bu kez Alkan kardeşler oldu. Depremin 4'üncü gününde aramakurtarma çalışmalarını Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi´nde yoğunlaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabay Apartmanı'nın enkazında sismik dinleme cihazıyla yapılan dineme sonucu enkazın altında canlı olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan 1,5 saatlik titiz çalışma sonucu Semiha ve Mehmet Alkan kardeşler, 5 katlı Karabay Apartmanı´nın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

KARDEŞLERİN GÜLÜMSEMESİ MORAL OLDU

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınarak battaniyeye sarıldı. Kardeşler, vatandaşların alkışları ve `Helal olsun´ sözleri eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, aynı bölgede, depremin 84'üncü saatinde 21 yaşındaki Fuat Çember´i de kurtarırken, 2 saat arayla 2 canı daha sağ kurtarabilmenin sevincini yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Alkan kardeşlerin gülümsemesi ve el sallamasıyla moral buldu. Alkan kardeşlerin yakınları, cansiparane çalışmaları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAYANTALYA, (DHA)

2023-02-09 20:32:46



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