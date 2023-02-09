

Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı mahallelerde enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlar kendi imkanlarıyla geceyi geçirmeye çalışıyor. Yardım TIR'larının ulaşamadığı mahallelere ise AFAD gönüllüleri yürüyerek yiyecek, giyecek ve yakacak yardımında bulunuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde en çok etkilenen iller arasında olan Hatay'da yüzlerce bina yıkıldı. Şiddetli depremin en çok hissedildiği Antakya'da ise ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem nedeniyle evlerini kaybeden ve yakınları enkaz altında olan birçok vatandaş ise naylonlarla çevirdiği yerlerde kendi imkanlarıyla geceyi geçirmeye çalışıyor.

YARDIM TIR'LARI MAHALLELERE ULAŞTI

Türkiye'nin birçok ilinden ilçeye gönderilen yardımlar ise hızlı bir şekilde tüm mahallelere ulaşmaya başladı. TIR'larla gelen yiyecek, içeçek, giyim, yakacak ve battaniyeler depremzedelere dağıtılıyor. TIR'ların giremediği ve enkazın çok olduğu bölgelere ise AFAD gönüllüleri yürüyerek vatandaşlara yardımları ulaştırmaya çalışıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Yusuf KANTARLI

2023-02-09 21:10:23



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