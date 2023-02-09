Yusuf, enkazdan 89 saat sonra kurtarıldı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan ve isminin Yusuf olduğu öğrenilen kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı aramakurtarma ekiplerince, 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı aramakurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş´ta bulunan bir ekip, bir binanın enkazından ses tespit etti. Ekipler, uzun süren enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, isminin Yusuf olduğu öğrenilen bir kişiye ulaştı. Ulaşılan depremzedenin etrafında bulunan beton bloklar titizlikle temizlendi. Depremzede, 89 saat sonra bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı. İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişi, tedavisi için hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Alişan KOYUNCU
2023-02-09 21:57:56
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