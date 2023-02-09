Yoğun bakım hastası kadın yıkılan hastane enkazından 89 saat sonra kurtarıldı 

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkez depremin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi A Blok'taki yıkılan yoğun bakım ünitesinde tedavisi sırasında enkaz altında kalan Hatice Karpuz (64), 89 saat sonra kurtarıldı. Bilincinin açık kalması için konuşturulan Hatice Karpuz, kurtarma ekiplerine 5 kuzudan yemek yapacağı sözünü verdi.
Kahramanmaraş merkez 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde meydana gelen yıkımlardan biri de Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin A Blok'taki yoğun bakım ünitesi oldu. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gördüğü sırasında depreme yakalanan Hatice Karpuz, yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Arama Kurtarma ekiplerinin ulaştığı Hatice Karpuz, bilincinin açık kalması için sürekli konuşturuldu. Hatice Karpuz, ekiplere 5 kuzudan yemek yapacağı sözünü verdi. Hatice Karpuz, 89 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
ASKER: HATİCE TEYZE 5 KUZU BORCUNU UNUTMA
İçerisinde askerlerin de bulunduğu arama kurtarma ekibi, Karpuz'un sağ olarak çıkarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Kurtarma ekibindeki bir asker ise "Hatice Teyze, 5 kuzu borcunu unutma" dedi. Ekiplerin heyecanı kameraya yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-02-09 23:36:40
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