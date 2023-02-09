Madenciler depremin 88´nci saatinde yaralı çifti kurtardı

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ZONGULDAK, (DHA)HATAY´da maden işçileri depremden 88 saat sonra İbrahim ve Ayla Halil çiftini enkaz altından yaralı kurtardı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü´nden deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Hatay´da afetin 88´inci saatinde enkaz altında bulunan İbrahim ve Ayla Halil çiftini yaralı olarak çıkardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü personeli Mevlüt Davul, depremzede çiftin enkazdan çıkarılışı sırasında, "Allah´ım sana şükürler olsun" diye dua etmesi ile duygu dolu anlar yaşandı. Yaralı kurtarılan Halil çifti ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Ali Sencer ARSLAN

2023-02-09 23:42:55



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