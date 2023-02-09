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3 ay önce atanan psikiyatri doktoru Emre için umutlu bekleyiş

DHA

3 ay önce atanan psikiyatri doktoru Emre için umutlu bekleyiş


Mehmet Serkan ŞAFAKCelal ATALAY/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'da aramakurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ederken, Reyhanlı Devlet Hastanesine yeni atanan 3 aylık psikiyatri doktoru Emre Özarslan (33) için de umutlu bekleyiş sürüyor.
Antakya İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Rönesans Rezidans'da ekipler depremin 3'üncü gününde de aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depreme lüks rezidansta yakalanan psikiyatri doktoru Emre Özarslan'dan hala haber alınamadı. Aile umutlu bekleyişini sürdürürken, anne Müberra Özarslan (65), "Depremin olduğu gün içimde sanki bir şeyler vardı. Kendimi çok kötü hissettim. Ancak evladımdan yana hiç umudumu yitirmedim. En geç sabah 8'de kalkar işe gider diye düşündüm. Ancak ağabeyi, Emre'ye ulaşamayınca apar topar buraya geldi. Arkasından da ben geldim. Geldiğimde az sayıda insan vardı. Onlar arasında da düzen sağlanamamıştı. 3 gündür oğlumun çıkmasını bekliyoruz. Şu anda hala umudumuzu yitirmedik. O yüzden böyle konuşabiliyorum. Oğlum inşallah enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkacak" diye konuştu.
'BENİM OĞLUM, ÇİÇEĞİ BURNUNDA DOKTORDU'
Umutlu bekleyişini sürdüren anne Müberra Özarslan, "Ben üç çocuk büyüttüm. Emre, en küçükleri evlatlarımın arasında. Ucu ucuna giden bir geçimle, çabalarımızla evlatlarımı bugüne kadar getirdim. Emre çalışkan biriydi. Psikiyatri bölümünü de isteyerek okudu. 3 ay önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne atandı. İlk görev yeriydi ve çiçeği burnundaydı. Mesleğini çok seviyordu. Bu binayı da güvendiği için isteyerek tuttu. Ancak şöyle binaya baktığımız zaman her şeyi görebiliyoruz. Demirler serçe parmağım kalınlığında. Çimento, çimento değil. Rezidans bina diye süslemişler. Bana göre insanı insan yapan ne biliyor musun? Ne tahsil ne de para. En önemlisi vicdan. Bu yaşanılanların hesabını kim verecek?" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet Serkan ŞAFAKCelal ATALAY/HATAY
2023-02-09 23:49:58

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