8 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ HATAY, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 8 yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda aramakurtarma çalışması yürütüyor. Hatay´ın Antakya ilçesi, 600 konutlar bölgesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan Yavuz Türkmen, depremden 91 saat sonra Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yavuz´un enkazdan çıkartılmasıyla bölgede büyük sevinç yaşandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-10 00:11:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.