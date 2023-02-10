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HATAY'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 8 yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda aramakurtarma çalışması yürütüyor. Hatay´ın Antakya ilçesi, 600 konutlar bölgesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan Yavuz Türkmen, depremden 91 saat sonra Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yavuz´un enkazdan çıkartılmasıyla bölgede büyük sevinç yaşandı. (DHA)Görüntü dökümü

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-Yavuz'un göçük altından çıkarılması

-Çevredekilerin sevinci Haber-Kamera:İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI/HATAY,(DHA) -DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-10 00:52:01



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