Enkazdaki 7 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışıyorlar



Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında arama çalışması yapan ekipler, hayatta kalan 7 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Yusuf KANTARLI

2023-02-10 04:17:44



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