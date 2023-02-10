7 kişi için çalışılan enkazda, 100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı (2)



1 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay'daki depremin etkilerinin en yoğun yaşandığı 57 bloklu 600 Konutlar Sitesi'nde enkaz altında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişiden 100 saat sonra bir erkek daha kurtarıldı. İnşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş'ın çıkartıldığı binanın 2 blok arkasındaki binadan çıkartılan 35 yaşlarındaki bir erkek, ambulansla hastaneye sevk edildi. Enkaz altındaki kalan 5 kişinin ise kurtarılması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Yusuf KANTARLI

2023-02-10 10:11:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.