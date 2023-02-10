İskenderun'da 102'nci saatte aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı kurtarıldı



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan aramakurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı. Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilip çalışmalar yoğunlaştırıldı. Enkazda yapılan hassas çalışma sonucu 102 saat sonra 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ambulaslara alınan yaralılar, hastaneye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ

2023-02-10 10:28:25



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