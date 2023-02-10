Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı

Sinan KABATEPE/ HATAY, (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde maden işçileri, depremden 101 saat sonra İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz´ı enkaz altından sağ çıkardı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessese Müdürlüğü´nden deprem bölgesine gidip, aramakurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde afetin 101´inci saatinde enkaz altındaki anne İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz´ı kurtardı. Yer altında anne ve oğlunu kurtarma görevini yürüten maden işçisi, açılan tünelden nefes nefese çıkarken, arkadaşlarına sarılarak soluklandı. Sevinç yaşayan maden işçisi, anne Ayaz´a yönelerek, "İhlas, bak 'Alacağım' dedim, aldım. Oğlunu da aldım" dedi.
Yiğit Ayaz ise `Hoş geldin Yiğit´ denilerek karşılandı. Anne ve oğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Sinan KABATEPE
2023-02-10 11:47:37
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