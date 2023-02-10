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Depremde yıkılan İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'ne İspanya'dan yardım geldi 

DHA

Depremde yıkılan İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'ne İspanya'dan yardım geldi 


Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay´ın İskenderun ilçesine gemiyle gelen İspanyol askerler, depremde yıkılan 152 yıllık Latin Katolik Kilisesi´ne insani yardım taşıdı.
Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi´nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesindeki 7.7´lik depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. Meryem Ana Heykeli´nin ayakta kaldığı kiliseye İspanya'dan yardım geldi. İspanyol savaş gemisiyle İskenderun Limanı'na yanaşan İspanyol askerler, getirdikleri insani yardımları elden ele kiliseye ulaştırdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-02-10 12:37:36

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