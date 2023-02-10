7 kişi için çalışılan enkazda, 100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı (3)

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600 KONUTLAR SİTESİ'NDE ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Hatay'da, depremin etkisinin en yoğun yaşandığı, 57 bloklu 600 Konutlar Sitesi'nde gece özel ses alma cihazları ve termal ısı ölçerler ile arama yapılırken, 7 kişiden 2'si sabah saatlerinde sağ çıkarıldı. Kalan 5 kişiden de sinyal alan ekipler, binadan ses gelmemesi üzerine yeniden termal ısı ölçerle arama yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucu binada ısıya tekrar rastlanılmayınca aramakurtarma çalışmaları, sonlandırıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Yusuf KANTARLI

2023-02-10 14:20:52



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