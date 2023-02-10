İskenderun'da 102'nci saatte aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı kurtarıldı (2)



KILINÇ ÇİFTİ, 107 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan aramakurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107´inci saatte ulaşıldı. Enkaz altında sağlıklı olduğu kamera ile saptanan Hacı Murat Kılınç ile Raziye Kılınç'ın çıkartılması için koridor açıldı. Nefesler tutulurken çift için ambulanslar da hazır edildi. Kılınç çiftinin Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan kızları Sude Kılınç da kurtarma çalışmalarını büyük heyecanla takip etti. Enkaz altında ilk önce çıkartılan bir mont Sude Kılınç´a verildi. Genç kız, montu kokladı. Uzun uğraşlar sonucu ilk önce enkaz altındaki Hacı Murat Kılınç sedyeye alınarak elden ele uzatılarak çıkartılıp, ambulansa ulaştırıldı. Ambulansa götürülürken ellerini kaldıran Hacı Murat Kılınç, sedyeyi taşıyan kurtarma görevlisini yüzünü okşadı. Hemen ardından aynı yaşam koridorundan Raziye Kılınç omuzlarda çıkartıldı. El sallayan Raziye Kılınç'a kızı Sude Kılınç da "Anne bak burdayım" diyerek gözyaşı döktü. Kılınç çifti, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yan binada olduğu düşünülen 9'uncu kişinin ise arama kurtarma çalışması sürüyor. (DHA)İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun İsmail AKKAYA

2023-02-10 15:32:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.