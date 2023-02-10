Depremde hayatını kaybeden öğretmen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

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Mehmet SOYER/ ERZİN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu (38) ile 2 çocuğu; Erzin ilçesinde toprağa verildi.

Yüzyılın felaketinde Antakya´da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nagehan Kuşçu ile İsa Kuşçu (8) ve Bulut Aras Kuşçu'nun (4) cenazeleri memleketleri Erzin'in Mahmutlu Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile çocukları yan yana toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet SOYER

2023-02-10 19:17:40



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