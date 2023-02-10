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Antakya'da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki

DHA

Antakya'da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki


Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/ANTAKYA (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden en çok etkilenen Antakya'da enkaza dönen mağazadan çıkan hırsızlık şüphelisine semt sakinleri tepki gösterdi. Bölgede bulunan polis ve jandarma görevlilerin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde alışveriş merkezlerinin olduğu İstiklal Caddesi'nde bir kişinin hasarlı mağazalara girip çıktığı dikkati çekti. Arama kurtarma görevlileri ve gönüllüleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgede işyerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.  Kurtarma ekipleri, "Biz can derdindeyken sen hırsızlık peşindesin" diye tepki gösterdiği şüpheliyi 500 metre uzaklıktaki polis ekiplerine teslim etmeye götürdü. Bu sırada toplanan vatandaşlar, şüpheliye saldırmak istedi. Bölgede görev yapan askerler ile polis ekipleri, şüpheliye uzaklaştırarak gözaltına aldı.
İstanbul'dan Antakya'da kurtarma çalışmasına katılmak üzere gelen gönüllü Nurullah Meşeli, "Bir mağazadan çıktığını görmüş arkadaşlar. Yakalayıp müdahale ettiler. Polislerde oradaydı. üzerinden bir şeyler çıkmış, çantasına koymuş. İnsanın kalbinde art niyet varsa herkes yapar. Komşunuz bile yapar. Biraz uyanık olalım dirayetli olalım" diye konuştu.
Olağanüstü hal ilan edilen bölgede hırsızlık ve yağmaya karşı denetimler arttırdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ
2023-02-10 20:03:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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