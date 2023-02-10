Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı

Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/ANTAKYA (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de, depremde yıkıldı.
Hatay'ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya'da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından yıkıldı. 638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşaa edilen Habib-i Neccar Camisi, birçok depremi atlatmış ve tadilat gömüştü. İçerisinde cami, iki türbe, medrese ve şadırvan bulunan Habib-i Neccar, bölgeyi gezen turistlerin de ziyaret ettiği tarihi camiler arasında yer aldı.
Tarihi 7'nci yüzyıla dayanan cami ve avlusunda 19'uncu yüzyılda bir şadırvan da inşa edilmişti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Ahmet İstek-İbrahim Laleli
2023-02-10 20:04:38
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