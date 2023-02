Depremde marketini, evini kaybetti ama sokak hayvanlarını unutmadı

Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da marketini ve evini kaybeden Halil Berberoğlu, sokak hayvanlarını unutmadı. Altınözü'ne gönderilen yardım TIR'ında mamaları gören Berberoğlu, paketleri alıp, ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını besledi.

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen depremler, binlerce kişiyi evsiz bırakırken, sokak hayvanlarını da vurdu. Hatay'ın Altınözü ilçesinde sahibi olduğu marketi ve evini kaybeden Halil Berberoğlu, sürekli bakıp yemek verdiği can dostlarını unutmadı. Ailesinde can kaybı olmadığını belirten Berberoğlu, "Hayvanlar bizim mahallenin. Her gün et tavuk bulurdum, dağıtırdım. Hepsi beni tanır" dedi.

6 gündür dışarıda kaldıklarını belirten Berberoğlu, "Dün TIR geldi. Fenerbahçe'nin TIR'ıydı, oradan bayağı bir mama çıktı. Oradan aldım geldim, köpeklere dağıttım. Bütün hayvanlara dağıttım. Hepsi depremde korkmuş, benden bile kaçıyordu" diye konuştu.

Berberoğlu, mama verdiği hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2023-02-11 13:44:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.