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Hatay'da bina çöktü, 2 kurtarma görevlisi enkazda kaldı

DHA

Hatay'da bina çöktü, 2 kurtarma görevlisi enkazda kaldı


HATAY, (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde arama-kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibinden 2 kişi, çöken binanın enkazında kaldı. Kameraya yansıyan görüntülere göre, diğer ekip kaçarken, enkazda kalan görevliler de kısa sürede kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında ADAK ekibi, arama-kurtarma çalışması başlattı. Yakınlarından haber almak için bekleyenlerin izlediği, bazılarının da cep telefonu kamerasıyla görüntülediği çalışmalar sırasında çökme meydana geldi. Ekip üyeleri, panikle kaçışırken, 2 görevli ise beton yığınının altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede görevliler, enkazdan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan görevliler, kaldıkları yerden aramakurtarma çalışmasına devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay
2023-02-11 15:19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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