Depremde hiç bina yıkılmayan Erzin'in belediye başkanı: Taviz vermedim

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, hiç bina yıkılmayan Hatay´ın Erzin ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedim. Buna rağmen yapanlar oldu. Bunlara da yeterli elemanımız olmuyor. Her şeyi takip edemeyebiliyorsunuz. Bunlara işlemlerini yaptık. Yıkım kararı aldık, savcılığa bildirdik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Hatay'ın 42 bin nüfuslu ilçesi Erzin´de bina yıkılmadı, bazı evler ile camilerin minarelerinde hasar oluştu. Sosyal medyada da gündeme olan Erzin´in Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Herhangi bir enkazımız yok. Depremden kaynaklı bir yaralı veya can kaybımız yok. Ancak İskenderun gibi yerlerde olan insanlarımızın can kayıpları var; onlara rahmet diliyorum. Erzin, o anlamda şanslı. Hasarlarımız var; az hasarlı, orta hasarlı binalarımız var. Az da olsa ağır hasarlı binalarımız var. Fakat bunlar, 7.7 gibi iki büyük depremin biraz doğal sonucu. Erzin'in özelinden kaynaklanan nedenler de var. Jeolojik yerleşim alanları, tek katlı yapılaşmanın çoğunlukta olması, bizim apartmanlaşmış bölgelerimiz de var" dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE TAVİZ VERMEDİM'

Depremde herhangi bir binanın yıkılmadığını kaydeden Başkan Elmasoğlu, "Elimizden geldiğince kendi dönemime göre söyleyebilirim. Çünkü yapı stoku sadece benim dönemimde oluşmadı. Kendi dönemimle ilgili çok sayıda vatandaşımızın bazen siyasetten beklentileri oluyor. Diyorlar ki; 'Belediye başkanı görmesin, duymasın.' Kesinlikle diğer belediye başkanlarını suçlamak istemiyorum. Ben kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Vatandaş görmemenizi, bu tip şeylerin olduğunu söylüyorlar. Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedim. Buna rağmen yapanlar oldu. Bunlara da yeterli elemanımız olmuyor. Her şeyi takip edemeyebiliyorsunuz. Bunlara işlemlerini yaptık. Yıkım kararı aldık, savcılığa bildirdik" diye konuştu.

'TOPYEKUN ZİNNİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Türkiye'de yapı stoku anlamında topyekun zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu anlatan Başkan Elmasoğlu, "İmar denetimlerini de elimizden geldiğince müdahale edip, es geçmemeye çalışıyoruz. Bizim yapabileceklerimiz bunlar. Türkiye'nin topyekun bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı var. Bu zihniyet değişikliği de vatandaşımızın artık kaçak yapıdan, kötü yapıdan devletten bir taviz beklememesi, bu konuda herhangi bir tavize yer vermeyeceğini bilerek bu tip girişimlere başvurmaması, binasının gerekirse yıkılacağı yönünde hepimizin topyekun zihniyet değişikliği ve kararlı adımlara ihtiyacımız var. Denetim mekanizmalarının, yapı-denetimlerinin daha düzgün işlemesine ihtiyacımız var. Erzin'de en yüksek 6 katlı binalarımız var. Daha çok 4 katlı müstakil binalarımızın yoğun olduğu yerler. Fakat gerekli jeolojik etütlerin sağlam yapılıp, yönetmeliklere gerekince uyulursa katın da önemli olmadığını düşünüyorum. Tabii ki yatay yapılaşma, bunun üzerindeki yapılaşmaya ben de çok sıcak bakmıyorum" dedi.

