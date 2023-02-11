13 yaşındaki Arda, 128 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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HATAY, (DHA)HATAY´da, enkaz altında kalan Ahmet Arda Övün (13), Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 128 saat sonra sağ çıkarıldı. Ahmet Arda, kurtarıldıktan sonra elini havaya kaldırırken, enkaz alanında bulunanlar da alkışlayarak gözyaşı döktü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Hatay´ın Odabaşı Mahallesi´ndeki enkazda yaptığı çalışma sırasında, Ahmet Arda Övün, "Yaşıyorum" diyerek ses verdi. Depremden 128 saat sonra Ahmet Arda, enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık ekibi Ahmet Arda´ya ilk müdahalede bulundu. Ahmet Arda, ambulansa götürüldüğü sırada sağlık görevlisi, "Haydi iyiyim de ağabeylere" derken, küçük çocuk da sağ kolunu havaya kaldırdı. Enkaz alanında bulunanlar ise Ahmet Arda´yı alkışlayarak gözyaşı döktü. Ahmet Arda, tedavisi için hastaneye götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Hatay Mesut ÇATAK

2023-02-11 15:37:45



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