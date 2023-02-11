Antakya Sanayi Sitesi, depremde harabeye döndü



Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/ANTAKYA (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremde, Hatay'ın ekonomisinin nabzının attığı Antakya Küçük Sanayi Sitesi ile Mobilyacılar Sitesi harabeye döndü. Sitelerde sağlam iş yeri kalmazken, milyonlarca liralık malzeme, ürün ve mobilya hasar gördü. Sitelerde yağmanın önüne geçebilmek için askerler nöbet tutuyor.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu 10 ilden Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, ekonominin nabzının attığı sanayi siteleri, depremle birlikte yerle bir oldu. Küçük Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi'nde sağlam iş yeri kalmadı. Araç bakım, hırdavat, boya, mobilya gibi sektörler üzerine 5 bin iş yeri ve 12 bin işletmenin yer aldığı sitede kimliği belirsiz kişiler, bazı malzemeleri çaldı. Yağmanın önüne geçilmesi için Antakya Sanayi Sitesi'ne askeri birlik görev yapmaya başladı. Bölgede lojistik alanları kuran askerler, hem güvenliği sağlıyor, hem de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Sanayi sitesinde gıda deposu bulunan ve depremde iş yeri hasar gören Mehmet Zegli, "Hasarımız var tabi, şu anda Antakya diye bir şehir maalesef yok. Sadece sanayi değil, bütün Antakya yerle bir. Sanayi gördüğünüz gibi her şey ortada. Diyecek sözüm kalmadı. Acımız çok büyük" dedi.

İş yerinin yağmalanmaya çalışıldığını söyleyen Zegli, "Deprem sonrası kurtardığımız gıda paketlerini değerlendirebilmek adına, insana faydalı olabilmek adına bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Gıda paketlerini dağıtacağız. Olan oldu, biten bitti, şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Çok büyük acılarımız var. Çok sevdiğimiz insanlarımızı, dostlarımızın, ailemizin diğer fertleri, iş arkadaşlarımızı kaybettik" diye konuştu.

Gece nöbet tutmaya başladıklarını belirten Mehmet Zegni, sanayi sitesinde araçların motorlarının dahi sökülmeye çalışıldığını belirtti. Mehmet Zegli, askeri birliklerin bölgeye gelmesi ve devriye gezmeleriyle yağmaların durduğunu söyledi.

YIKILDIK ÇOK ŞÜKÜR HAYATTAYIZ

Antakya'da ve sanayi sitesinde iş yerleri bulunan ve enkazdan sağlam çıkan mobilyaları kurtarmaya çalışan Nasır Burç da sanayinin yok olduğunu söyledi. Bölgede 5 bin iş yeri, 12 bin işletme olduğunu belirten Burç, "Yıkıldık ama çok şükür hayattayız. Çok şükür nefes alabiliyoruz, buna duacıyız. Durumlar çok kötü, insanlar yağmalıyorlar. Burada eşyaları koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesindeki bir iş yerinde bekçilik yapan Necmettin Gürcü ise önceki gece 5 kişinin araçla gelip hırsızlık yaptığını, kendini sopalarla dövdüğünü söyledi. Gürcü, "Gelenler Türkçe konuşuyor ama nereden geldiğini bilmiyorum, beni yere yatırdılar, kalkana kadar eşyaları alıp gittiler. Araç plakasını alamadım ama uyku setleri ve battaniyeler çaldılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2023-02-11 16:53:17



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