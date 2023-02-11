Kırıkhan´da enkazdan altınları çalan 2 kişiye gözaltı

KIRIKHAN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, enkazdan altınları çalan 1'i kadın 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kırıkhan ilçesinde, enkazda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde sokaklarda dolaşan 2 kişiden şüphelendi. Takip sonucu yakalanan 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramalarda, yıkılan binalardan çaldıkları cumhuriyet altınları, yüzük, kolyenin yanı sıra cüzdan ile demir kesme makası ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan
2023-02-11 17:54:57
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