İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

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Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ ADANAHATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde aramakurtarma çalışmaları biten binalarda enkaz kaldırma işlemi başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde aramakurtarma faaliyetleri devam ederken, çalışmaların bittiği binalarda ise iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Ağır hasarlı binaları vinç yardımıyla tutan ekipler, kepçeler yardımıyla da molozları kamyonlara yüklüyor. İlçenin bir bölümüne elektrik ve suların verildiği öğrenilirken, binalarda yakınlarını kaybedenlerin enkaz çalışmalarını korku dolu gözlerle izlediği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK

2023-02-11 18:39:25



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