Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi mutlu haberi bekliyor



İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / HATAY, (DHA) Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajerleri, Rönesans Rezidans enkazında mutlu haberi bekledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut´un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu´nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekledi.

Öte yandan Rönesans Rezidans enkazında ekipler 3 ayrı bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Isaac Twasam ile menajerlerden detaylar

Rezidanstan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Hatay İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-11 19:01:50



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