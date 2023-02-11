Rezidans enkazına gelen CHP'li heyete, vatandaşlardan 'arama- kurtarma' yetersiz tepkisi



Salih BÜYÜKSAMANMehmet Serkan ŞAFAK/ HATAY, (DHA)HATAY'da, depremin ardından yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alana gelen, aralarında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve yanındaki heyete, enkaz altında bulunanların yakınları, aramakurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, beraberindeki heyetle birlikte yıkılan Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alana geldi. İncelemelerde bulunan Güzelmansur ve beraberindeki heyet, enkaz altında kalanların yakınları ile sohbet etti. Bu sırada bazı kişiler, aramakurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, heyettekilere tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Güzelmansur ve beraberindeki heyet alandan ayrılırken, bir kişi araçlarına tekme attı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Salih BÜYÜKSAMANMehmet Serkan ŞAFAK

2023-02-11 20:12:56



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