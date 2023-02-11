136 ve 137'nci saatte gelen 2 mucize



HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Mehmet depremden 137 saat sonra, başka bir binanın enkazından ise Mehmet Sözer (57) 136 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan iki binanın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, depremden 136 saat sonra Mehmet Sözer´i sağ kurtardı. Mehmet Sözer´in yakınları sevince boğulurken, oğlu, "Baba buradayız, hepimiz buradayız" diyerek sedyedeki babasına seslendi.

Yıkılan binaya 20 metre uzaklıktaki bir başka binada yapılan çalışmada ise 6 yaşındaki Mehmet isimli çocuk 137 saat sonra kurtarıldı. 2 kişinin kurtarılması enkazların bulunduğu alanlardakilere büyük mutluluk yaşattı. 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hatay Mesut ÇATAK

2023-02-11 21:55:56



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