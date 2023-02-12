Hatay'da epilepsi hastası Mustafa, 149'uncu saatte kurtarıldı



HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezinin vurduğu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da epilepsi hastası 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, 149'uncu saatte kurtarıldı.

Ağır yıkımların yaşandığı Antakya´daki 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ısı ve ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Takviye ekiplerin de sevk edildiği enkaz altında olduğu saptanan ve sağlık durumu iyi olan epilepsi hastası Mustafa Sarıgül ile iletişim kuruldu. Lahana ve turşu sevdiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, çalışmaların 149'uncu saatinde sağlıklı olarak enkaz altından çıkartıldı. Sessizlik içerisinde ambulansa götürülen Sarıgül, hastanelere sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Bekir KARAKOCA

2023-02-12 09:29:52



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