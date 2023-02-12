Baba ve kucağındaki kızı, 141 saat sonra kurtarıldı 



HATAY, (DHA)-HATAY'da Suriye uyruklu Adnan Ahmad Amir ile kucağındaki kızı Emira (4), 141 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Deprem bölgesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir enkazdan ses gelince çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ile kucağındaki kızı Emira Amir'e ulaştı. Baba kurtarma çalışmaları sırasında kendisi ile konuşan itfaiyeciden çay istedi. Ekipler, 141 saat sonra baba ile kızını enkazdan sağ çıkardı. Baba ile kızı tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

MUHAMMET'İN KURTARILMA ANI

Depremden 133 saat sonra kurtarılan 11 yaşındaki Muhammet'in kurtarılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; itfaiye erlerinin enkaz içerisinde oluşturdukları yarım metre genişliğinde ve 20 santimetre yüksekliğindeki yaşam koridorundan Muhammet'i çıkardıkları anlar yer alıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Dinçer AKBİR

2023-02-12 11:01:06



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