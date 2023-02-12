85 yaşındaki kadın depremden 152 saat sonra kurtarıldı

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Dinçer AKBİR/KOCAELİ, (DHA)HATAY'da depremden 152 saat sonra 85 yaşındaki İsmihan isimli kadın enkaz altından kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Antakya Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki enkazda arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, 85 yaşındaki İsmihan adlı kadına ulaştı. Enkaz altındaki kadın ile konuşan ekipler, depremden 152 saat sonra onu bulunduğu yerden çıkardı. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Dinçer AKBİR

2023-02-12 13:30:18



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