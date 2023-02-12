Enkazdan 155 saat sonra sağ kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan Tolga Fakıoğlu (34), 155 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkaz içerisinde yaşam koridoru oluşturan ekipler, 155 saat sonra Tolga Fakıoğlu'nu sağ olarak çıkardı. Fakıoğlu, ambulansla tedavisi için hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Dinçer AKBİR

2023-02-12 15:37:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.