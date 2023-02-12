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Enkazdan 155 saat sonra sağ kurtarıldı

DHA

Enkazdan 155 saat sonra sağ kurtarıldı


Dinçer AKBİR/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan Tolga Fakıoğlu (34), 155 saat sonra sağ kurtarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkaz içerisinde yaşam koridoru oluşturan ekipler, 155 saat sonra Tolga Fakıoğlu'nu sağ olarak çıkardı. Fakıoğlu, ambulansla tedavisi için hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Dinçer AKBİR
2023-02-12 15:37:56

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