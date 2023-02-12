Depremin hasar verdiği Hatay Havalimanı'nda onarım tamamlandı



Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları tamamlandı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde İGA ekipleri 3 kilometrelik pistte tamirat, bakım ve temizlik çalışması yaptı. Pist, yapılacak teknik toplantı sonrası uçuşa açılacak.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve 16 yıl önce hizmete giren Hatay Havalimanı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar gördü. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki beton pist büyük hasar aldı. Havalimanı uçuşlara kapanırken, terminal binası çevresindeki toprak zeminde de 2 metreye yakın çökmeler yaşandı. Depremin hemen ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı ekipler, DHMİ koordinesinde pistte tamirat ve bakım çalışmaları başlattı. Deprem sonrası oluşan yarıklar ve parçalanan bölümlerin beton asfalt ve temizlik çalışması yapıldı. DHMİ'ye bağlı, farklı kentlerden gelen iş makineleri ve özel ekipler çalışmalarını tamamladı.

Pistte tadilat onarım çalışması tamamlanırken, Dış Hatlar Terminali binasının çevresinde yaklaşık 2 metrelik çökmelerin kapatılması için çalışma yapılıyor. Uçakların park ettiği beton apronda depremin şiddetiyle yaklaşık 15 santim yarılma oluştu. Ekipler kulede ise elektrik ve elektronik tesisatta tamirat ve test çalışmaları ile alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan bölgeye gönderilen yardım malzemeleri ile kurtarma ekiplerini taşıyan helikopterler ile 112 ambulans helikopterleri Hatay Havalimanı'nı kullanıyor.

UÇUŞ İÇİN LİMAN DIŞINDA BEKLİYORLAR

Hatay Havalimanı'nın uçuşlara açılacağının açıklanmasının ardından oğlu ve torunlarını uğurlamak için limana geldiğini söyleyen Hacı Mehmet Tatar, "Oğlum iki günlüğüne geldi, deprem oldu. Kısmet olursa İstanbul'a uçacak, pistin açılmasını bekliyoruz" dedi. Başakşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışan Yusuf Tatar, kızları 6 yaşındaki Zeynep Reyhan ve 9 yaşında Hafsa Bengü ile 2 günlüğüne tatile geldiklerini belirterek, "Aile ziyaretine gelmiştik buraya. Pazartesi günü de deprem oldu. Depremin olduğu gün uçağımız vardı gidemedik, kaldık. Deprem sabahında da evdeydik, evde yaşadık depremi. Bugün Hatay Havalimanı'ndan uçuş olacağını söylediler biz de sabahtan geldik bekliyoruz. İnşallah sağ salim ailemize kavuşuruz, eşim İstanbul'da. Çocuklarımla geldim buraya eşim orada kalmıştı" dedi.

İGA: 96 SAAT SÜREN PİST ONARIMI TAMAMLANDI

Deprem felaketleri sonucunda Hatay Havalimanı pistinde oluşan tahribatın onarım çalışmaları kapsamında, İGA inşaat ve teknik ekipleri 96 saat aralıksız olarak çalışarak, pistte zarar gören tüm noktalara müdahale etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin dört gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini dile getirdi. Genel Müdür Yardımcısı Emsen, şöyle konuştu:

"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, dört gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak iki kilometrelik bölümünü açarak; ikmalin hava yoluyla yapılıp, buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik."

Emsen, acil yardım taşıyan uçakların Hatay Havalimanı'na inmesinin ve böylece yardımların afet bölgelerindeki depremzedelere bir an önce ulaştırılmasının hayati bir önem taşıdığının altını çizdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2023-02-12 16:47:48



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