Deprem, Antakya Demirözü'nü Karayolu'nu yardı



Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler, Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı. Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan bölünmüş yolda yaklaşık 1 kilometrelik çökmeler ve yükselmeler oldu. Bölgeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, karayolu ulaşımına da büyük hasar verdi. 6 Şubat günü saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan Antakya Demirözü Karayolu'nun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 2 metreyi bulan çökmeler, karayolunu enkaza çevirirken, mahalle sakinleri patlamalar duyulduğunu söyledi.

Demirköprü mahallesi sakinlerinden Ahmet Şahan, "60 yaşındayım böyle bir deprem görmedim, dünyada böyle bir deprem olmamış. Yol çöktü, evler ikiye ayrıldı. Maalesef Hatay'ımızı kaybettik, yerle bir oldu" dedi.

Mahallede oturan Hasan Yavuz ise "Hayatımda ilk defa büyük bir deprem yaşadım. Elektrikler gitti, patlamalar oldu. Yollarımız çöktü" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı tek şeritten sağlamaya çalışıyor. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2023-02-12 18:27:00



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