Kılıçdaroğlu: İnsanların oturdukları konutu, insanlara mezar ettiler

Mehmet Serkan ŞAFAKCelal ATALAY/ANKARA, (DHA)DEPREM bölgesi Hatay'da düzenlenen MYK Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 10 aya bakın; neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz, 'Önlem alın' diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı? Bol miktarda imar affı çıkarıldı. İnsanların oturdukları konutu, insanlara mezar ettiler. Bir de üstüne para aldılar" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Kahramanmaraş merkezli 2 depremle felaketi yaşayan Hatay'da toplandı. EXPO'21 çadırında yapılan toplantıda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Toplantı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler ve CHP önceki dönem genel başkanı Deniz Baykal için saygı duruşunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu, "Depremi yaşayan il ve ilçelerimizi dolaşırken makam aracı kullanmadık. Yarım otobüsle dolaştık. Çadırlarda kaldık. Sıcaklıkların eksiklere düştüğü ortamda insanların ailelerini, komşularını beklediğini görünce o dramın bir parçası oluyorsunuz. Milletvekili arkadaşlarımızın yakınları da hayatlarını kaybettiler. Yaşamını yitiren ilçe başkanımız oldu. Bütün yurttaşlarımıza Allah´tan rahmet dilemek isterim. Bazı şeyleri açık ve net konuşmak lazım. Genel Başkan olduktan sonra en çok telaffuz ettiğim sözcük, liyakatti. Liyakatin devlet yönetiminde ne kadar önemli olduğunu, gittiğim her yerde söyledim. Önce pişersiniz, aşama aşama yükselirsiniz. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman, devlette çürüme başlar. Aşağıdan getirdiğiniz birisi, ülke sorunlarını bilemez ve bir sorunla karşılaştığında o süreci nasıl yürüteceğini de bilemez. 'Devlette çürüme var' dediğim zaman, bazıları öfkelendi. Bu felaket bize, devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatların kurtarılamadığını gördük" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin deprem bölgelerine yaptığı yardımları açıklayan Kılıçdaroğlu, "4 bin 577 araç gönderildi deprem bölgelerine. 12 bin 163 personel şu anda deprem bölgelerinde görev yapıyor. Toplam 2 bin 439 TIR ve kamyon, 4 uçak, 5 gemi, 2 tren vagonu ile deprem bölgelerine yardım gönderilmiştir. Günlük 200 bin öğün kapasiteli 34 mobil mutfak, 140 bin kapasiteli 14 ikram aracı, 95 bin ekmek kapasiteli 9 mobil fırın faaliyete geçmiştir. 245 tır içme suyu, 1 milyon 24 bin battaniye, 52 bin 360 ısıtıcı soba, 4 bin 726 çadır ve konteyner, 398 jeneratör deprem bölgelerine gönderilmiştir. Belediyelerimiz, özellikle çadır, ısınma ve hijyen desteklerine ağırlık vereceklerdir. Burada, her deprem bölgesinde, bir Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında, milletvekili arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Arkadaşlarımız deprem bölgelerinden hiç ayrılmadılar. Ankara´daki Deprem Koordinasyon Merkezi'mizle iletişim halinde oldular. Belediye başkanlarımızla iletişim halinde oldular. Neye ihtiyaç varsa süratle duyuruldu. Ve o ihtiyaç belediye başkanlarımız tarafından yerine getirildi" diye konuştu.

'YURTLAR DEPREMZEDELERE UYGUN DEĞİLDİR'

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının depremzede aileler için uygun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "5 yıldızlı otellere bak. Sen devlet yönetiyorsan, depremzedeleri o otellere koy, bütün masraflarını karşıla kardeşim. Devlet yönetmeyi bilmiyorlar. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitimsiz bir toplumun nerelere sürüklendiğini bunlar bilmiyor. İşin özeti; devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini, yönettikleri halka hesap vermek zorunda olduklarını ve bunun da adının demokrasi olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Yazıktır günahtır, böyle bir yönetimi hak etmiyoruz. Eğer deprem kuşağında olduğumuzu bildiğimiz halde, o deprem kuşağındaki kentlerde gerekli önlemleri alamıyorsak, siyaset kısır bir anlayışla devleti yönetmeye kalkıyorsa bugün felaketler daima kapımıza gelecektir. 500'ün üzerinde deprem raporu vardır. Bakanlıklar, belediyeler, meslek kuruluşları, üniversiteler yaptı bu çalışmaları. Meclis'te en az 7-8 tane deprem raporu var. Bunlar okuma yazma bilmiyorlar. Alıp bakmıyorlar bile" ifadelerini kullandı.

Siyasetin geleceği görebilmek ve geleceği okuyabilmek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Son 10 aya bakın; neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz, 'Önlem alın' diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı? Bol miktarda imar affı çıkarıldı. İnsanların oturdukları konutu, insanlara mezar ettiler. Bir de üstüne para aldılar. Bu mudur siyaset Allah aşkına? İnsanın evini dayanıklı hale getirmek, o evde insanın rahat oturabilmesini sağlamak, siyasetin konusu değil midir? Ev kaçak, depreme dayanıksız, 'Oturabilirsin' diyorsunuz. Üstüne bir de para alıyorsunuz. Yıkılıyor ve kendi mezarı oluyor. Ve bunun adı da devlet yönetimi oluyor. Batsın böyle devlet yönetimi. Böyle bir devlet yönetimi olamaz. Depremde evleri yıkılanlara bakın. Kolonlar kesilmiş, binalar çökmüş. İmar affı çıkarırken, vicdanlarının sesini dinlediler mi?" dedi.

SAVAŞ: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17 BİN

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay'ın yapı stoku, 343 bin civarında. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız, 9 bin iki 234. Yıkılmış enkazımız 2 bin 744. Bu enkaz altından çıkan yaralı sayımız, 17 bin. Ve maalesef 7 bin 60 hemşehrimizi kaybetmiş durumdayız. Dün akşam 5 kişi çıkartıldı. Ama umutlarımız gittikçe tükenmekte. Enkaz altından çıkarılan insan sayımız konusunda arama-kurtarma ekipleri daha çok artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlıyor. Definlerin şu ana kadar yüzde 85'ini yapmış durumdayız. Daha önce bize atanan Mersin Büyükşehir Belediyemiz gelmişti, inşallah pazartesiden itibaren temizlik işine başlayacağız. AFAD'ın da programı var. Birlikte çalışacağız. Barınma konusunda 1200 konteynerlik yer tespit ettik. Hayırseverler çalışmalarını yapıyorlar. 3 bin civarında çadır kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız iki tane gemi gönderiyor. Yola çıktılar. 1200 kişilik kapasiteli, yatarak insanların gemide kalabileceği, her türlü konforunu sağlandığı gemiler" diye konuştu. (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Hatay Mehmet Serkan ŞAFAK Celal ATALAY

