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TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da depremzede aileleri ziyaret etti

DHA

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da depremzede aileleri ziyaret etti


ANKARA, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Hatay'ın Defne, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın merkez ilçesi Defne'de Meclis ekibinin bulunduğu bölgeye gitti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'la birlikte Defne'ye geçen Meclis Başkanı Şentop'a mahalle sakinleri bölgedeki durum ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi verdi. Bölgede vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek dağıtımı yapan Meclis personeli de yemek ve verilen hizmetleri anlattı. Şentop, bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı Meclis´te görev yapan personele teşekkürlerini iletti.
Şentop daha sonra okul bahçesinde bulunan ailelerle ve gönüllü kurtarma ekipleriyle sohbet etti.
TBMM Başkanı Şentop´un görüştüğü aileler depremin ilk gününden itibaren yemek dağıtımı yapan Meclis personeli için teşekkürlerini iletti. 
KIRIKHAN ZİYARETİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Defne ziyareti öncesinde Hatay Kırıkhan'da Tabur Komutanlığı içindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek koordinatör Vali olarak görevlendirilen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan Kırıkhan'daki can kayıpları, yaralanan vatandaşların durumları ve hasar gören binalar ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, depremde 11 aile ferdini kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte, bölgede bulunan milletvekilleri de yer aldı. Milletvekili Yayman da bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Meclis Başkanı Şentop'a bilgi verdi.
ANTAKYA ZİYARETİ
Şentop Kırıkhan´ın ardından, Antakya´ya geçerek Hatay Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi´ni ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un katılımıyla AFAD yetkililerinden brifing alan Meclis Başkanı Şentop, bölgede yürütülen çalışmaları dinledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Düzgün Barış DENİZ
2023-02-13 00:39:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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