Hatay'da 173 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA) HATAY Antakya'da yıkılan Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler 173'üncü saatte 53 yaşındaki Nahide Umam'ı sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor. Hatay Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkıllan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı. Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı. (DHA)(FOTOĞRAF)
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez
2023-02-13 11:39:57
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