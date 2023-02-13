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Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA) HATAY Antakya'da yıkılan Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler 173'üncü saatte 53 yaşındaki Nahide Umam'ı sağ çıkardı. Nahide Umam'ın kurtarma ekipleriyle konuşması kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor. Hatay Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkıllan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı. Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı. Nahide Umam'ın enkazdayken kurtarma ekipleriyle konuşması kameraya yansıdı. Enkazda tünel açan kurtarma ekiplerinin 'Nahide Abla bütün aileni kurtardık, seni de kurtaracağız. Enerjini doğru kullanmaya çalış. Sesinin bize gelmesi lazım" dediği duyuluyor. Nahide Umam'ın ise kurtarma ekiplerine 'tamam' diye cevap verdiği duyuluyor. Görüntü Dökümü:

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-Enkazdaki Nahide Umam'ın kurtarma ekipleriyle konuşması

-Ekiplerin enkazda çalışması

-Nahide Umam'ın çıkarılışı

-Sedyeye koyulması

-Ambulansa götürülüşü

-Genel ve Detaylar

DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Merkez

2023-02-13 11:41:13



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