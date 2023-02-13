Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'ndaki Cehennem Kayıkçısı Kharon maskı sapasağlam



Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'da, St. Pierre Kilisesi ve Anıt Müzesi'nin bulunduğu Habib-i Neccar Dağı eteklerinde kayalara oyularak yapılan Cehennem Kayıkçısı Kharon maskı, sağlam kaldı. Dağın eteklerinde yer alan, dünyanın ilk mağara kiliselerinden St. Pierre Mağara Kilisesi ise tedbir amaçlı kapatıldı. Müze yanındaki mağaralarda depremzedeler, soba yakarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihi mekanlar ve müzeler de hasar görürken, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ın Antakya ilçesindeki St. Pierre Mağara Kilisesi ile Anıt Müze de hafif hasar aldı. Antakya merkeze 3 kilometre uzaklıkta ve Reyhanlı Yolu'nda Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki kilise ve müze, deprem sonrası hafif hasarlı olduğu için kapatıldı. Kilisenin bulunduğu Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki kayalara kabartma olarak yapılan Cehennem Kayıkçısı Kharon maskı ise şiddetli depremlerde sağlam kaldı.

İMPARATOR, VEBAYA KARŞI YAPTIRDI

Yunan mitolojisinde adı geçen Cehennem Kayıkçısı Kharon, 4 metreye 1,5 metre olarak kayalara insan portresi olarak kabartılarak yapıldı. Helenistik dönemde İmparator Antiochus IV Epiphanes tarafından M.Ö. 22'nci yüzyılda yaptırılan ve bugüne kadar gelen, kayalara yapılmış dev mask, Antakya'da birçok kişinin ölümüne neden olan veba salgını nedeniyle ve 'Leios' adında kahinin tavsiyesi üzerine yaptırıldı. İlçeyi gören Habib-i Neccar Dağı eteklerine yaptırılan kaya kabartması mask, salgının durmasıyla yarım kaldı. Şiddetli deprem ve artçılara rağmen kayalara yapılan insan maskı sağlam kalırken, çevreden küçük kayaların yola düştüğü görüldü.

YAMAÇTAKİ MAĞARALARDA YAŞAM

Deprem sonrası evleri yerle bir olan ve can kaybı yaşamayan bazı Antakyalılar da Anıt Müze'nin hemen yanındaki Habib-i Neccar Dağı eteklerinde soğuktan korunmaya çalışıyor. Evini depremde kaybedip, müze girişi yanındaki mağaraya yerleşen ve ismini açıklamayan aileden biri, "İlçe sürekli sallanıyor. Buradaki kilise ve dağın eteklerindeki mask heykel bile hasar görmedi. Burası çok güvenli, o yüzden geldik yerleştik" dedi.

Depremzede aile, soba yakarak soğuktan korunmaya çalışıyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2023-02-13 12:33:16



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