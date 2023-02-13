İskenderun'da 8 kişinin kurtarıldığı 'Eda Apartmanı'nda umutlu bekleyiş

Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/İSKENDERUN, (Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesindek 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığıi 8 katlı Eda Apartmanı'nda bir taraftar arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Apartmanda oturan CHP´nin son seçimde İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nu eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu´na da henüz ulaşılamadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Felaketin 8'inci gününde İskenderun ilçesinde 15'inci saniyede tamamen yıkılan 'Eda Apartmanı'nda vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarından mucize kurtuluş bekliyor. Umutların tükenmediği binanın 8 katlı olduğu ve deprem anında 3 kişinin binadan kaçarak kurtulduğu öğrenilirken, arama-kurtarma çalışmalarında ise 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ekipler Eda Apartmanında 'mucize kurtuluş' haberlerini için hummalı bir şekilde çalışıyor.
BAŞKAN ADAYININ AİLESİNE DE ULAŞILAMADI
Öte yandan Eda Apartmanı´nda oturan CHP´nin son seçimde İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nu eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu´na da henüz ulaşılamadı. Deprem sırasında İstanbul´da kongrede olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu da ailesinden gelecek umutlu bir haberi bekliyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Yusuf KANTARLI
2023-02-13 13:27:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.