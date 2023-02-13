İskenderun'da 8 kişinin kurtarıldığı 'Eda Apartmanı'nda umutlu bekleyiş



Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/İSKENDERUN, (Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesindek 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığıi 8 katlı Eda Apartmanı'nda bir taraftar arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Apartmanda oturan CHP´nin son seçimde İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nu eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu´na da henüz ulaşılamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Felaketin 8'inci gününde İskenderun ilçesinde 15'inci saniyede tamamen yıkılan 'Eda Apartmanı'nda vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarından mucize kurtuluş bekliyor. Umutların tükenmediği binanın 8 katlı olduğu ve deprem anında 3 kişinin binadan kaçarak kurtulduğu öğrenilirken, arama-kurtarma çalışmalarında ise 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ekipler Eda Apartmanında 'mucize kurtuluş' haberlerini için hummalı bir şekilde çalışıyor.

BAŞKAN ADAYININ AİLESİNE DE ULAŞILAMADI

Öte yandan Eda Apartmanı´nda oturan CHP´nin son seçimde İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nu eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu´na da henüz ulaşılamadı. Deprem sırasında İstanbul´da kongrede olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu da ailesinden gelecek umutlu bir haberi bekliyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Yusuf KANTARLI

2023-02-13 13:27:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.