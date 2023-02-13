72 yaşındaki Nuray Preniç 178´inci saatte kurtarıldı

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HATAY, (DHA) Hatay Antakya´da depremde enkaz altında kalan 72 yaşındaki Nuray Preniç 178´inci saatte sağ olarak kurtarıldı.Hatay Cebrail Mahallesi´ndeki Şahin Kaptan Apartmanı´nın 3 katlı enkazında duydukları ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekibi, 178 saat sonra 72 yaşındaki Nuray Preniç´e canlı olarak ulaştı.Yaşlı kadına ilk müdahalenin olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

2023-02-13 15:39:18



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